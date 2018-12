Collins Aerospace équipe 700 avions du groupe Lufthansa d'une nouvelle liaison de données/voix

Collins Aerospace, ex-Rockwell Collins désormais passé sous le giron d'UTC, vient de remporter un important contrat pour son service de liaison de données/voix ARINC GLOBALink avec le groupe Lufthansa. Ce contrat vient d'être révélé, mais 700 appareils des compagnies du groupe Lufthansa ont déjà été modifiés en seulement un peu plus de trois mois.



Le nouveau service de communication air-sol proposé par Collins Aerospace utilise un réseau aéronautique privé offrant une disponibilité de 99,999%, aussi bien pour les données que pour des messages vocaux. Il assure les communications entre le poste de pilotage et le sol, par exemple pour améliorer la gestion opérationnelle au niveau du départ et des retards, d'envoyer et de recevoir des données en temps réel concernant les systèmes et les moteurs de l 'appareil, ou de télécharger les informations liées aux correspondances des passagers avant l'arrivée depuis les écrans de l'IFE.



Collins Aerospace a également fourni à Lufthansa des radios spécifiques pour ses postes de pilotage. À noter que Lufthansa utilisera l'intégralité des fonctionnalités d'ARINC GLOBALink, notamment avec un SATCOM VHF, mais aussi avec une liaison de données HF pour ses liaisons long-courriers.