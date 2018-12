Les industriels se positionnent sur le futur budget européen

Alors que les discussions sont en cours autour du Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, qui va définir le budget à venir de l'Union européenne, les industriels de l'aéronautique et de l'espace tentent de faire entendre leur voix. Ce fut notamment le cas à l'occasion de l'EU Aeronautics Conference, organisée à Bruxelles le 5 décembre par l'intergroupe Ciel & Espace du Parlement européen en partenariat avec l'Association des industries aérospatiales et de défense d'Europe (ASD). Un événement auquel participaient Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation et président de l'ASD, et Tom Enders, président exécutif d'Airbus, et en marge duquel ils ont réalisé une prise de parole commune.



Il faut dire que l'enjeu est d'importance car le CFP 2021-2027 va ...