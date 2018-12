La CGT menace d'appeler à la grève à Noël chez Transavia France

La CGT de Transavia France, filiale à bas coût d'Air France-KLM, pourrait faire grève à Noël face à un dialogue social jugé en panne et pour peser dans les négociations en cours sur le statut des hôtesses et stewards (PNC), a appris lundi l'AFP. La CGT pourrait décider mercredi "d'une grève sur les 24 et 25 décembre", a déclaré à l'AFP Antéa Gambini, déléguée CGT. Premier parmi les hôtesses et stewards (PNC) au sein de la compagnie à bas coûts, le syndicat dénonce dans un communiqué "un recul social" depuis l'arrivée d'une nouvelle direction en 2016 et "un véritable harcèlement" visant l'un de ses délégués, tout en appelant le nouveau patron d'Air France-KLM, Ben Smith, à intervenir. La CGT réclame également des mesures pour aligner le statut social des PNC (personnel navigant commercial) sur celui, plus avantageux, des pilotes. Début janvier, un syndicat PNC non représentatif et un collectif d'hôtesses et de stewards avaient fait grève quelques jours, sans perturber le trafic. "Nous n'avons reçu aucun préavis jusqu'à présent", a indiqué un porte-parole de Transavia France, interrogé par l'AFP. Il rappelle que dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les syndicats ont récemment signé à l'unanimité, pour tout le personnel, une prime exceptionnelle de 1.500 euros versée en décembre et une augmentation de 2,5% des salaires en 2019. Sur les réclamations spécifiques des PNC, "des négociations sont en cours", a-t-il précisé.