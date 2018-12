Le premier H160 de série d'Airbus Helicopters s'envole

IL Y A 7 HEURES

AIR AUSTRAL, AIR MADAGASCAR et KENYA AIRWAYS ont signé un accord de partenariat privilégié visant à faire de Nairobi un hub complémentaire de ceux d'Antananarivo et de Saint-Denis et à dégager des synergies entre les trois compagnies (par exemple via des facilités d'affrètement et de formation ou une meilleure connectivité des programmes de vol). Un accord de partage de code a été conclu sur la ligne Nairobi - Antananarivo, qui entrera en vigueur le 21 janvier. Un autre accord est en discussion pour Nairobi - Saint-Denis. Les filiales (Ewa Air, Tsaradia et Jambo Jet) sont incluses dans le partenariat.