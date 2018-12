L'IATA lance une plateforme de partage de données sur les turbulences

Les turbulences ne font pas que susciter du stress chez les passagers. Elles sont surtout l'une des principales causes de blessures en vol et peuvent entraîner des surcoûts pour les compagnies aériennes, en cas de déroutement pour raisons médicales ou de dommage aux installations cabines. Or, les outils actuels pour réagir en cas de turbulences sont très limités. C'est pourquoi l'IATA a travaillé sur une plateforme de partage de données sur ce phénomène, Turbulence Aware, dont la première version opérationnelle vient tout juste d'être lancée.



L'amélioration des technologies permet en effet aux compagnies de mieux détecter et évaluer l'intensité des turbulences traversées par un avion, en utilisant les paramètres enregistrés (vitesse de croisière, vitesse du vent, assiette...) et en ...