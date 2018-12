Brexit : accord entre la Suisse et la Grande-Bretagne sur le transport aérien

La Suisse et la Grande-Bretagne ont signé lundi un accord garantissant le maintien des règles en vigueur en matière de transport aérien entre les deux pays en cas d'échec des négociations de Londres avec Bruxelles. Le document a été signé à Zurich par la conseillère fédérale helvétique Doris Leuthard et le ministre britannique des Transports Chris Grayling. Les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni se fondent sur les accords bilatéraux passés entre la Suisse et l'UE, a rappelé le gouvernement dans un communiqué. Mais ces accords ne seront plus applicables lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'UE. "Nous avons réussi à assurer une transition sans faille, qui est dans l'intérêt des deux pays", s'est félicitée Mme Leuthard. En cas de Brexit "de manière désordonnée" (no deal), le nouvel accord entrera en vigueur le 30 mars 2019, car l'accord sur le transport aérien entre la Suisse et l'UE ne serait alors plus applicable au Royaume-Uni, a précisé le communiqué. En revanche, si une période transitoire est convenue entre Londres et Bruxelles, les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE resteront vraisemblablement applicables au Royaume-Uni jusqu'à fin 2020, a-t-il ajouté. Il y a environ 150 vols quotidiens entre la Suisse et le Royaume-Uni, principalement au départ de Zurich, Genève et Bâle, et à destination de 25 aéroports britanniques. Quelque 6,7 millions de passagers ont été transportés en 2017. En septembre, le directeur général de l'IATA (Association internationale du transport aérien) qui regroupe 290 compagnies aériennes, s'était dit inquiet de l'avenir des liaisons aériennes entre l'UE et la Grande-Bretagne en cas d'échec des négociations du Brexit. "Il ne s'agit pas seulement d'autoriser les vols à décoller et à atterrir", avait expliqué Alexandre de Juniac, en rappelant que "tout, des licences de pilotes aux dispositions en matière de sécurité, doit faire l'objet d'un accord". Concernant les compagnies aériennes britanniques et européennes, elles pourraient perdre le droit d'opérer des vols entre l'UE et le Royaume-Uni, selon des notes techniques britanniques. Lors d'un référendum en 2016, la Grande-Bretagne a voté en faveur de son divorce d'avec l'Union européenne, qui doit intervenir le 29 mars prochain.