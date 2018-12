MRO : Les négociations débutent pour le rachat de Sabena technics

Après un mois de silence radio, les différents acteurs du rachat de Sabena technics viennent d'officialiser l'opération le 17 décembre. Le groupe TAT a ainsi annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds d'investissement Sagard épaulé par Bpifrance et TowerBrook pour la cession du capital de sa filiale à 100 % de MRO. La finalisation de la transaction est espérée au cours du deuxième trimestre 2019, sous réserve de validation par les autorités de la concurrence.



Cette communication suit la présentation du projet de rachat aux différents comités d'entreprise du Groupe Sabena technics. Les repreneurs entendraient continuer le développement de la société de maintenance entamé par le groupe TAT « en renforçant ses perspectives de croissance tout en l'accompagnant dans la bonne réalisation de son plan stratégique », afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros en 2021 contre 400 millions aujourd'hui. Celui-ci a déjà progressé de 40 % depuis 2012.



Cela pourrait notamment passer par de la croissance externe avec des moyens d'investissement pour acquérir de nouvelles compétences ou s'étendre dans de nouvelles régions du monde.



Volonté de continuité



Si la transaction se conclut, Sagard, Bpifrance et TowerBrook ne devraient ainsi pas rompre avec la stratégie actuelle. Ils entendent d'ailleurs s'appuyer sur la direction en place. Philippe Rochet, actuel directeur des opérations, deviendrait président exécutif et actionnaire minoritaire. Le reste de l'état-major serait confirmé dans ses fonctions.



De même, le groupe TAT ne quitterait pas complètement le capital de Sabena technics et resterait actionnaire minoritaire. Et Rodolphe Marchais, son président et actuel PDG de Sabena technics, prendra la présidence du conseil de surveillance de la société de MRO.