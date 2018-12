Airbus et Navblue mesurent l'état des pistes en temps réel

La précision des données de contamination d'une piste a franchi une nouvelle étape. Un projet mené par Airbus et sa filiale Navblue depuis 2015 s'est concrétisé par la création d'un nouveau produit à destination des opérateurs de la famille A320. Baptisée BACF (Braking Action Computation Function), cette nouvelle fonctionnalité a pour but de réduire les risques de sortie de piste pour cause de contamination (eau stagnante, neige, glace...).



BACF permet en effet de recueillir les données de l'état de la piste après un atterrissage et de les rendre consultables sur les MCDU (FMS) de l'appareil quelques secondes après avoir décéléré au-dessous des 30 noeuds. Le degré de contamination de la piste est alors calculé en fonction du taux ...