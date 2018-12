Wow Air réduit sa flotte de moitié et se sépare de ses A330

Wow Air a décidé de revenir en arrière. La compagnie a annoncé qu'elle allait réduire sa flotte de moitié, passant de vingt à onze appareils. Elle va notamment retirer du service son dernier A330 pour ne plus garder qu'une flotte de monocouloirs et « revenir à ses origines de compagnie ultra-low-cost rentable ».



Elle va retirer plusieurs appareils en leasing du service et est actuellement en négociation avec ses lessors pour déterminer les conditions de ces retraits. Quatre A321 vont notamment être vendus et amélioreront les liquidités de 10 millions de dollars. L'impact sur le programme de vol se fera sentir à partir de janvier.



La compagnie islandaise va également réduire ses effectifs. Elle a annoncé 111 licenciements ...