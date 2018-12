Latécoère remporte un contrat avec Boeing pour son avion ravitailleur KC-46A

L'équipementier aéronautique Latécoère a remporté un contrat avec Boeing pour la fourniture de la porte d'accès arrière de l'avion ravitailleur KC-46A destiné à l'armée de l'air américaine, a-t-il annoncé lundi. Le groupe basé à Toulouse n'a pas dévoilé le montant du contrat. Il indique que la première porte sera livrée début 2020 et les livraisons se poursuivront jusqu'à la fin de la décennie, à raison d'une quinzaine d'avions produits par an. Le contrat sera piloté à Toulouse par les équipes d'ingénierie et programme de Latécoère et la production des pièces sera effectuée dans l'usine de Montredon (Lot) inaugurée en mai 2018, tandis que l'assemblage sera assuré par le centre nord-américain "portes" d'Hermosillo au Mexique (Nord-Ouest). "Ce contrat confirme notre position de numéro 1 mondial des portes d'avions", s'est félicitée Yannick Assouad, directeur général de Latécoère. Il "est le résultat direct des gains de compétitivité que nous avons réalisés grâce à notre plan Transformation 2020." "Il démontre également l'expérience de Latécoère Aérostructures en matière de contrats +build-to-print+ (conception/réalisation d'après dessin/spécifications techniques, ndlr) et de notre capacité à saisir des opportunités dans ce marché hautement concurrentiel", a-t-elle précisé. "L'obtention de ce contrat est également signe de la compétitivité de la division Aérostructures de Latécoère et de notre détermination à croître", a ajouté Emmanuel Remy, responsable de Latécoère Aérostructures.