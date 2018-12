Les Pays-Bas prévoient d'acheter une quinzaine de F-35 supplémentaires

Les Pays-Bas prévoient d'acheter une quinzaine de nouveaux avions de chasse F-35 du constructeur aéronautique américain Lockheed Martin, en plus des 37 déjà commandés dont la livraison est prévue pour l'année prochaine, a annoncé vendredi la ministre de la Défense Ank Bijleveld. "Le gouvernement néerlandais souhaite acheter une quinzaine de F-35 supplémentaires", a déclaré la ministre à l'agence de presse néerlandaise ANP, ajoutant qu'elle avait adressé une lettre en ce sens à l'Otan. Plus globalement, les Pays-Bas se sont engagés à investir davantage dans la défense au cours de l'année à venir afin d'améliorer leur puissance de feu. Les Pays-Bas avaient annoncé en septembre 2013 leur intention d'acheter 37 avions de chasse F-35 Joint Strike Fighters (JSF) de Lockheed Martin pour 4,5 milliards d'euros afin de remplacer leur flotte vieillissante de F-16, à partir de 2019. Ces avions de combat peuvent former deux escadrons, mais l'Otan a pressé le gouvernement néerlandais de se doter d'un troisième escadron d'avions de chasse, selon ANP. "Des fonds supplémentaires pour la défense sont nécessaires car notre zone de sécurité est devenue plus instable", a indiqué par ailleurs Mme Bijleveld dans un communiqué publié en marge d'une réunion hebdomadaire du gouvernement à La Haye. "Les menaces sont plus nombreuses et plus complexes", a-t-elle ajouté. Parmi les priorités énumérées par le gouvernement néerlandais figurent également le renforcement des forces spéciales du pays et de leurs capacités à se protéger d'éventuelles cyber-attaques. Le président américain Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg ont tous deux appelé les membres de l'Alliance atlantique à investir davantage dans leur défense. Les Etats membres se sont engagés en 2014 à consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense d'ici 2024. "Avec ce plan, le gouvernement montre qu'il prend les menaces actuelles au sérieux. Les Pays-Bas doivent prendre des mesures pour montrer qu'ils restent un allié fiable", a affirmé Mme Bijleveld. Les détails du plan et du budget seront précisés au printemps 2019.