Le système HForce s'impose en Hongrie

C'est le second contrat d'envergure en six mois pour Airbus Helicopters en Hongrie : l'hélicoptériste européen va fournir seize H225M aux forces armées hongroises, qui viendront compléter une flotte de vingt H145M commandés en juin dernier. Avec cette commande, la Hongrie devient ainsi le neuvième client de l'hélicoptère multirôles, qui a récemment dépassé les 100 000 heures de vol depuis la première livraison aux forces armées françaises en 2006.



Les deux flottes seront équipées du système HForce, développé également par Airbus Helicopters, un système modulaire permettant de renforcer les capacités d'attaque des appareils des familles H125, H145 et H225. Concernant l'armement, les appareils pourront ainsi être équipés de roquettes de 70mm, d'une mitrailleuse de 12.7mm ou d'un canon de 20mm. Les équipements supplémentaires comprennent un viseur de casque (Scorpion, conçu par Thales), une tourelle optronique (Wescam) et un calculateur amélioré (Collins Aerospace).



Le programme a été lancé en 2014, une première campagne de tir s'est tenu en 2016 avec un H225M. Le premier H145M équipé de HForce a effectué son vol inaugural en 2017, les premiers tirs de roquettes ont été réalisés fin 2017.