Philippe Mhun devient directeur Programmes et Services d'Airbus

A l'occasion du départ à la retraite de Didier Evrard à la fin de l'année, Airbus a choisi son remplaçant à la tête des Programmes. Il s'agit de Philippe Mhun. L'actuel directeur des Services clients prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier et deviendra directeur Programmes et Services d'Airbus. Il entrera également au comité exécutif du groupe.Après avoir travaillé chez UTA puis Air France, Philippe Mhun a intégré Airbus en 2004 en tant que vice-président du programme A380. Il a par la suite évolué pour devenir vice-président Programmes in Customer Services, touchant ainsi à tous les programmes Airbus. Il est directeur des Services clients depuis 2016 (voir notre interview de Philippe Mhun au salon MRO Europe).Didier Evrard travaillait pour Airbus depuis 41 ans. Il a débuté sa carrière en 1977 chez Matra en tant qu'ingénieur d'essais. Au sein d'Airbus, il a notamment mené le programme A350 au succès, l'ayant dirigé de 2007 à 2015, date à laquelle il a pris la direction des programmes de l'avionneur.S'exprimant sur son départ, Tom Enders a reconnu en Didier Evrard «