L'Eurodrone franchit l'étape de la revue de conception préliminaire

Le projet de drone MALE de conception européenne avait émergé en amont du salon du Bourget de 2013, lorsque les trois industriels avaient fait part de leur volonté de coopérer dans ce domaine, afin de s'affranchir de la dépendance américaine sur ce segment. Une déclaration d'intention avait été signée deux ans plus tard, en mai 2015 à Bruxelles, pour lancer la phase d'étude de définition avant la fin de l'année. Le lancement du programme a pris un peu de retard, puisque cette phase n'a débuté qu'en septembre 2016. En février dernier, l'OCCAR a achevé la revue des critères relatifs au système et une feuille de route sur les besoins militaires communs avait été signée cet été entre les nations participantes à ce programme, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Une maquette grandeur nature avait par ailleurs été dévoilée lors du salon aéronautique ILA de Berlin en avril.



Le vecteur aérien, développé sous l'égide d'Airbus Defence & Space comme maître d'oeuvre, sera un bimoteur, une exigence allemande, résultant « de leur réglementation propre au-dessus du territoire national », ITAR-free », afin de permettre d'éventuelles campagnes à l'export. Le MALE 2025 est présenté comme un drone ISTAR, qui permettra son déploiement pour des missions de reconnaissance, de surveillance, de renseignement et d'acquisition de cibles.



Le calendrier initial prévoit le vol inaugural d'un prototype en 2023 et une mise en service à l'horizon 2025, afin d'anticiper la déflation des flottes de drones MALE actuels, MQ-9 Reaper pour l'Espagne, la France et l'Italie, Heron TP pour l'Allemagne. L'objectif affiché par la France est de disposer de huit systèmes de drones MALE en 2030.



Parmi les réflexions en cours entre les nations impliquées, des synergies dans le domaine de la formation, de l'entraînement et du MCO. Airbus Defence & Space, Dassault Aviation et Leonardo annoncent que le programme Euromale (MALE 2025 ou Eurodrone) a franchi l'étape de la revue de conception préliminaire le 22 novembre dernier, trois semaines après le lancement d'un appel d'offre par l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) pour le développement, la production et la phase initiale de MCO de l'Euromale. Prochaine étape, la signature d'un contrat ferme, attendue en 2019.