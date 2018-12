Transavia va ajouter cinq avions dans sa flotte d'ici l'été 2019

La compagnie aérienne à bas coûts Transavia, filiale d'Air France-KLM, va augmenter sa flotte de cinq nouveaux appareils en 2019, a indiqué mardi le directeur général adjoint commercial et marketing Nicolas Hénin. Trois avions à Paris-Orly et deux à Lyon seront mis en service "d'ici l'été 2019, (...) pour atteindre une flotte de 38 appareils", a affirmé M. Hénin lors d'un point presse organisé pour le lancement d'un nouveau service vocal intégré à l'enceinte connectée Google Home. La compagnie à bas coûts exerce aujourd'hui en France depuis trois aéroports, Paris-Orly, Lyon, et Nantes. En septembre, elle avait annoncé vouloir augmenter de 70% son offre de services depuis Nantes, et de 14% depuis Lyon pour l'année 2019. Sur les neuf premiers mois de 2018, Transavia a vu ses recettes bondir de 12,2%, alors que sa maison mère Air France-KLM affichait une augmentation de seulement 0,9%. Cette croissance forte de la compagnie à bas coûts, présente depuis 2007 en France, pourrait à terme remettre en question les limites imposées par un accord de 2014 entre Air France-KLM et le syndicat des pilotes SNPL. Cet accord autorise un nombre maximum de 40 appareils dans la flotte de Transavia, afin de limiter le transfert d'activité depuis Air France-KLM, une limite presque atteinte avec les 38 appareils qui seront en rotation. Une extension n'est pourtant pas encore à l'ordre du jour puisque "rien n'est prévu pour l'instant avec le syndicat des pilotes", a affirmé Nicolas Hénin. "Nous ne nous sentons pas freiné [par Air France-KLM], car il faut être capable d'absorber cette croissance. Aujourd'hui le but est de nous pérenniser et pour cela il ne faut pas que nous nous dispersions", a-t-il précisé à l'AFP.