Vers une nouvelle consolidation chez les loueurs d'avions commerciaux ?

Le monde du financement d'avions commerciaux est au beau fixe. Sociétés de Leasing, marchés des capitaux, banques commerciales, fonds d'investissement privés, tous les voyants sont au vert pour venir contribuer à financer l'augmentation attendue de la flotte mondiale.



Comme le souligne d'ailleurs une récente étude de Boeing*, le financement d'appareils continuera progressivement à croître ces cinq prochaines années pour atteindre plus de 180 milliards de dollars à horizon 2023, contre près de 126 milliards aujourd'hui. Autre constat, la part des loueurs d'avions n'a d'ailleurs cessé de se renforcer ces dernières années, soit par des commandes directes, soit par des opérations de cessions-bails avec les clients originaux, pour atteindre 41% de la flotte mondiale aujourd'hui, un nouveau record.



Mieux, si le transport aérien a doublé de taille ces 20 dernières années, la flotte opérée en crédit-bail à quant à elle été multipliée par quatre sur la même période et la tendance n'est pas encore près de s'infléchir, les coûts de financement des sociétés de leasing atteignant aussi leur plus bas niveau historique.



Mais le succès des sociétés de crédit-bail n'est pas passé inaperçu et l'on assiste aussi à une très nette fragmentation du marché ces dernières années, les dix plus gros loueurs ne représentant plus que 40% de la flotte en leasing, contre les deux tiers il y a dix ans. Ceci s'explique bien sûr par le renforcement logique des loueurs asiatiques, mais aussi par l'émergence de nouveaux entrants sur le marché. Ainsi, pas moins d'une dizaine de nouvelles sociétés de leasing sont apparues en 2018.



Évidemment, si une consolidation au niveau des grands loueurs d'avions n'est sans doute pas d'actualité au regard de la bonne santé du secteur, cette fragmentation du marché pourrait très certainement pousser d'autres acteurs à fusionner pour atteindre une taille critique et réduire leurs risques dans les tout prochains mois.



(*) 2019 Current Aircraft Finance Market Outlook (CAFMO)