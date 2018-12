GOL accélère le renouvellement de sa flotte avec le Boeing 737 MAX

Bénéficiant de conditions de marché qu'elle considère comme favorables, GOL a décidé d'accélérer le renouvellement de sa flotte. La low-cost brésilienne a conclu un accord avec Avolon portant sur l'acquisition de onze Boeing 737 MAX 8. Ils lui seront livrés à partir du second semestre 2019.



GOL exploite déjà cinq exemplaires de l'appareil sur les 135 qu'elle a commandés auprès de l'avionneur américain. Le premier est entré en service cet été. Depuis, la compagnie affirme avoir été convaincue par la fiabilité et l'efficacité de l'appareil. Grâce à un rayon d'action allongé, le 737 MAX 8 va également lui permettre de modifier son réseau pour y introduire de nouvelles destinations jusqu'alors inaccessibles.



Ainsi, GOL a déjà commencé à s'étendre avec le lancement de ses premiers vols vers l'Amérique du Nord (Miami, Orlando et Cancun). Son objectif désormais est de lancer une destination internationale par trimestre durant les deux prochaines années.



Les 737 MAX 8 n'ont toutefois pas vocation à augmenter ses capacités. Ils remplaceront les 737-700 et -800 actuellement en service au fur et à mesure que leurs contrats de leasing expireront. La discipline reste donc de rigueur en termes de capacité et de maintien de la flexibilité de la flotte.