Air France-KLM : nombre de passagers en hausse de 3,3% en novembre

Air France-KLM a enregistré une hausse de 3,3% du nombre de passagers transportés en novembre, grâce aux Amériques et notamment l'Amérique Latine, et dans une moindre mesure à l'Asie, a annoncé le groupe franco-néerlandais lundi. Air France, la compagnie de liaisons intérieures Hop!, KLM et la low cost Transavia ont transporté 7,6 millions de passagers en novembre, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'Amérique Latine a progressé de 11,2% et l'Amérique du Nord de 5,8%, tandis que l'Asie a enregistré une croissance de 4,5%. L'Afrique et Moyen-Orient a été stable (+0,3%) et la zone Caraïbes-Océan Indien a reculé de 0,9%. Air France et Hop! ont transporté 4 millions de passagers (+1,4%) tandis que la néerlandaise KLM en a transporté 2,7 millions (+3%). De son côté, la low cost Transavia a transporté 875.000 personnes, soit une progression de 13,8% par rapport à la même période l'an dernier. Les capacités d'Air France, KLM et Hop! ont progressé de 3% tandis que celles de Transavia ont augmenté de 17,9%. Au total, le groupe a vu ses capacités progresser de 3,9% en novembre. Le trafic, exprimé en nombre de passagers transportés au kilomètre parcouru (PKT), indicateur de référence du transport aérien, s'est inscrit en hausse de 3,8%, et de 4,8% si l'on y ajoute Transavia. Le cargo a progressé de 1% en capacité et de 0,8% en tonne transportée au kilomètre parcouru (TKT), avec un coefficient de remplissage de 65,2%.