La filière aéronautique française lance son nouveau plan stratégique

Contrat Stratégique de la Filière » (CSF) a été signé aujourd'hui par Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et par Eric Trappier, Président du Comité Stratégique de Filière et Président du GIFAS.



Cette initiative s'articule autour de trois grandes thématiques qui répondent à l'orientation donnée par le Conseil National de l'Industrie (CNI).



Le programme « Industrie du Futur » tout d'abord, qui entre dans la logique et la continuité des programmes déjà engagés par le GIFAS afin d'améliorer la performance et la compétitivité de la supply chain aéronautique. Son lancement officiel est annoncé pour le prochain salon du Bourget en juin. 300 ETI et PME seront ainsi accompagnées, notamment au travers d'un diagnostic et d'un plan d'action individuel, pour un budget global d'environ 50 millions d'euros, financé par les entreprises, la filière, les régions et l'Etat.



Le second axe est lié à la problématique de l'emploi et des compétences, une thématique formalisée par un projet d'accord d'Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences (EDEC) pour accompagner la montée en compétences des entreprises de la filière, et prioritairement les PME, afin d'intégrer les enjeux humains et organisationnels de l'Industrie du futur.



Enfin, le Contrat Stratégique de la Filière Aéronautique s'intéressera à l'export, élément fondamental d'une filière très fortement internationalisée, avec un mode opératoire renouvelé pour une meilleure concertation et des performances accrues, notamment au bénéfice des PME. Les PME aéronautiques françaises exportent peu, avec seulement 27% de leur chiffre d'affaires tourné vers l'export aujourd'hui.



Pour rappel, la filière aéronautique française regroupe 1 000 entreprises, emploie aujourd'hui environ 300 000 personnes en France et réalise près de 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 85% à l'export.



A lire : l'étude « Industrie du futur : enjeux et perspectives pour la filière aéronautique » sur le site du ministère de l'Economie et des Finances

