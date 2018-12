Boeing lance le BBJ 777X

Le Boeing 777X ne vole même pas qu'il est déjà proposé en version affaires. A l'occasion du salon de l'aviation d'affaires MEBAA (Middle East Business Aviation Association) qui se déroule actuellement à Dubaï, l'avionneur a annoncé le lancement du programme. Les clients auront le choix entre les deux modèles : BBJ 777-8 et BBJ 777-9.



Boeing souligne que son avion d'affaires sera capable de relier quasiment n'importe quelles destinations du monde. La version BBJ 777-9 pourra en effet parcourir 20 370 km (11 000 nm).



La version BBJ 777-8 offrira certes 40 m² d'espace en moins (302,5 m² au lieu de 342,7 m² pour la version la plus longue) mais gagnera en rayon d'action. Selon Boeing, ce sera l'avion privé au plus rayon d'action du monde, capable de parcourir 21 570 km (11 645 nm).



Pour que d'éventuels clients puissent mieux se représenter les possibilités d'aménagement des appareils, Boeing a fait appel à trois sociétés spécialistes des aménagements cabine d'avions privés pour présenter des concepts : Greenpoint Technologies, Jet Aviation et Unique Aircraft Design.