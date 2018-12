Airbus : l'objectif des 800 livraisons s'éloigne pour 2018

Airbus annonce avoir livré un total de 89 appareils à 54 clients durant le mois de novembre. Ces livraisons ont concerné 71 appareils de la famille A320, 3 A330, 11 A350, 2 A380 ainsi que 2 A220.



On notera notamment parmi ces livraisons le premier A321LR à la compagnie israélienne Arkia, le premier A330-900 à TAP Portugal (via Avolon) et le premier A350-900 de China Eastern.



L'avionneur européen totalise désormais 673 livraisons sur les 11 premiers mois de l'année, en comptabilisant les 12 appareils A220 de sa division CSALP. Il lui faudra donc très exactement égaler le record des 127 appareils livrés en décembre 2017 pour atteindre les 800 appareils, mais avec le renfort des A220.



Ce retard de livraisons est cependant à relativiser, car il ne devrait représenter tout au plus qu'une poignée d'appareils, l'équivalent d'un décalage d'une à deux semaines seulement par rapport à son objectif. Airbus devrait donc largement dépasser son précédent record de livraisons de 2017 (718 appareils), même en excluant la famille A220.



En revanche, cela sera moins vrai du côté des prises de commandes, l'avionneur ne totalisant pour l'instant que 439 appareils contractualisés sur l'année (380 en prenant en compte les annulations), à comparer aux 1229 appareils en commandes brutes enregistrés l'année dernière (1109 en comptabilisant les annulations). Airbus prévoyait un book-to-bill proche de 1 au début de l'année.



Le carnet de commandes s'est quant à lui logiquement très légèrement réduit avec désormais 7 337 appareils restant à livrer, soit près de 9 années de production aux cadences actuelles.