Une nouvelle équipe à la tête du SNPL Air France

Une nouvelle équipe a été élue jeudi à la tête du SNPL Air France, premier syndicat de pilotes au sein de la compagnie française, alors que des négociations propres aux pilotes sont en cours avec la direction, a annoncé le syndicat dans un communiqué. "A l'issue du scrutin, Guillaume Gestas, commandant de bord sur Boeing 737, succède à Philippe Evain pour un mandat d'une durée de 4 ans", a indiqué le SNPL. Le syndicat compte deux vice-présidents, les pilotes de ligne Jean-Marcel Julien et Guillaume Schmid, ainsi que huit autres membres de son bureau. Ce nouveau bureau a été choisi par "les représentants des pilotes de la compagnie", élus mardi "par les adhérents du SNPL", a rappelé le syndicat. M. Evain, président sortant, élu en 2014 et dont la ligne très offensive ne faisait pas l'unanimité en interne, avait souhaité mardi dans un tweet "bonne chance au futur bureau". Évoquant le travail de son équipe aux commandes du syndicat, il écrivait: "A notre bilan, pas le moindre accroc dans le contrat pilote AF que nous avons tiré vers le haut et la paix entre les salariés". Le SNPL faisait partie de l'intersyndicale d'Air France qui avait mené 15 journées de grève entre février et mai, pour obtenir une hausse générale des salaires. Après des mois de conflit, un accord avait été conclu le 19 octobre sous la houlette du nouveau directeur général d'Air France-KLM Ben Smith. Début novembre, ont débuté des négociations sur les conditions de travail et les rémunérations propres aux pilotes. M. Evain avait dénoncé le 8 novembre des "discussions totalement bloquées" avec la direction.