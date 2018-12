A330 MRTT : Airbus tend une nouvelle perche aux Etats-Unis

C'est une annonce au goût de revanche. Le 4 décembre, deux géants de l'aéronautique de part et d'autre de l'Atlantique, Airbus et Lockheed Martin, annonçaient la signature d'un protocole d'accord pour « explorer conjointement les opportunités de répondre au besoin croissant des clients américains en matière de ravitaillement en vol », afin de « remédier aux déficits capacitaires identifiés ». En clair, il s'agira pour les deux avionneurs de s'entendre pour proposer une capacité de ravitaillement en vol sur la base de l'A330 MRTT, afin de satisfaire aux besoins non couverts des différents services du Pentagone. Si c'est la version militarisée de l'A330-200 qui fera office de plateforme dans le cadre de ce partenariat, Airbus et Lockheed Martin n'excluent pas, ...