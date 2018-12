SIER lance une nouvelle activité dédiée aux modifications et à la maintenance

Le bureau d'études et de réalisations SIER, implanté à Blagnac, annonce étendre le périmètre de ses activités aux modifications et à la maintenance pour les compagnies aériennes.



SIER a décroché son DOA (Design Organization Approval) au mois de septembre et a obtenu l'agrément Part 21J.659 de l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne (EASA).



« Nous avons souhaité exploiter le savoir-faire et les compétences que nous avons développées pour les constructeurs et les mettre à profit des compagnies, des MRO et components suppliers. Avec cette certification, SIER étend non seulement le périmètre de ses activités, mais se positionne désormais sur le cycle de vie de l'avion » souligne Pascal Claraz, Président de SIER.



La société toulousaine explique qu'une équipe d'ingénieurs s'est progressivement constituée à partir de novembre 2016 afin de développer cette nouvelle activité de bureau d'études dédiée aux modifications et à la maintenance, avec l'objectif de proposer aux compagnies aériennes, opérateurs MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) et components suppliers (distributeurs de pièces de rechange) un accompagnement sur l'installation des systèmes, des équipements et des structures secondaires.



Avec ses 50 salariés répartis sur 3 sites implantés en France (Blagnac et Saint-Nazaire), et au Portugal (Lisbonne), SIER prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2019 (4,5 en 2018). Le secteur aéronautique représente 90% de son activité.