Andrew Mohr : « L'objectif de Panasonic Avionics aujourd'hui est autant d'être un partenaire e-commerce qu'un partenaire IFE »

Panasonic Avionics fait partie des géants de la connectivité en vol. Avec une flotte de 2 090 appareils connectés au sol par satellite et un carnet de commandes de près de 3 900 avions à équiper, la société américaine touche 2,7 millions de passagers par an. Avec son nouveau système de connectivité NEXT, la compagnie a rendu plus éclatante sa démarche d'innovation. Andrew Mohr, responsable de l'innovation et de la R&D de Panasonic Avionics, nous présente les sujets qui occupent ses équipes aujourd'hui.



Quel est le projet le plus important sur lequel vous travaillez actuellement ?



Il s'agit de notre plateforme nouvelle génération, NEXT. Nous avons constaté que les compagnies attendaient de nouveaux modèles de divertissement en vol, ...