Airbus et Lockheed Martin lorgnent le marché des ravitailleurs en vol de l'US Air Force

Airbus et Lockheed Martin vont proposer ensemble des services de ravitaillement en vol à l'armée de l'air américaine, qui souffre d'un manque de capacités sur ce segment stratégique, s'attaquant à ce qui était jusqu'ici une citadelle de Boeing. "En associant la force d'innovation et l'expertise d'Airbus et de Lockheed Martin, nous serons bien placés pour fournir à l'US Air Force et à ses alliés dans le monde entier les solutions de ravitaillement modernes requises pour relever les défis sécuritaires du XXIe siècle", a déclaré Marillyn Hewson, PDG de Lockheed Martin, citée dans un communiqué commun aux deux groupes. "L'US Air Force mérite la meilleure technologie et la plus haute performance en matière de ravitaillement en vol et c'est précisément ce que la formidable équipe industrielle regroupant Lockheed Martin et Airbus entend offrir", a ajouté Tom Enders, le président exécutif d'Airbus. Les deux groupes aéronautiques européen et américain veulent répondre à "un large éventail d'opportunités allant de besoins (à) court terme en matière de ravitaillement en vol, par exemple sous forme d'une offre de services payants, à la conceptualisation du ravitailleur du futur", ont-ils précisé. Ils "souhaitent fournir des services afin de remédier aux déficits capacitaires identifiés et de satisfaire aux exigences des ravitailleurs de nouvelle génération, capables d'opérer dans les environnements complexes des futurs théâtres d'opérations". L'US Transportation Command a lancé au printemps une étude afin de déterminer les besoins en avions de transport et de ravitaillement du pays, alors que sa flotte est vieillissante et manque de capacités. - Besoins futurs de l'US Air Force - En s'alliant autour des ravitailleurs en vol, Airbus et Lockheed Martin se lancent à l'assaut d'une citadelle de Boeing, actuel fournisseur des ravitailleurs en vol de l'US Air Force, avec le KC-135, vieillissant, et le KC-46, basé sur l'actuel 767, mais qui n'est pas encore entré en service. Le nouvel avion ravitailleur du constructeur aéronautique américain avait été choisi par l'US Air Force en 2011 après une compétition féroce avec son rival européen pour la fourniture de 179 ravitailleurs, un marché évalué à 35 milliards de dollars. Mais l'appareil a accumulé les retards sur le calendrier de livraison - et les surcoûts pour Boeing, estimés à 3 milliards de dollars à ce jour. Il devait finalement entrer en service en octobre dernier, mais cette perspective a une nouvelle fois été repoussée. La coopération entre Airbus et Lockheed Martin est basée sur l'A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), l'avion ravitailleur du constructeur européen. L'appareil, dérivé de l'A330, un avion commercial long-courrier, peut ravitailler en vol deux avions simultanément. Il est capable d'emporter à la fois plus de cent tonnes de carburant, 37 tonnes de matériel et jusqu'à 270 passagers. L'A330 MRTT a déjà été livré ou vendu à la France, au Royaume-Uni, à l'Australie, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie Saoudite, à la Corée du Sud, à Singapour et à un groupe de pays européens (Norvège, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Allemagne), soit douze pays au total. Lockheed Martin est le constructeur du F-35, l'avion de combat américain de dernière génération, et de l'avion de transport militaire C-130J. Le groupe rappelle qu'il réalise l'intégration des systèmes, ainsi que la fabrication et les opérations de maintenance de divers gros avions de transport et de ravitaillement. Cette expérience, associée à l'expertise d'Airbus, "permettra aux deux entreprises de former une équipe solide pour répondre aux futurs besoins en matière de ravitaillement en vol", indiquent-ils. "Nous sommes convaincus que l'alliance du savoir-faire d'Airbus en matière de ravitailleurs et de la forte présence de Lockheed Martin aux Etats-Unis permettra de fournir des solutions extrêmement performantes, capables de répondre aux besoins actuels et futurs de l'armée américaine en matière de ravitaillement en vol", a expliqué Fernando Alonso, le patron de la branche d'aviation militaire d'Airbus. "Il s'agit pour nos deux entreprises d'une formidable opportunité d'associer leurs expertises et de coopérer pour développer des solutions de pointe permettant de répondre à des besoins critiques dans le monde entier", a complété Michele Evans, vice-présidente exécutif de Lockheed Martin Aeronautics.