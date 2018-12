L'Espagne s'invite à bord du SCAF

la ferme intention du gouvernement » de faire partie du projet de chasseur européen du futur. La lettre s'accompagne par ailleurs d'une demande d'officialisation par une lettre d'intention ou un protocole d'entente. Le ministère espagnol estime le montant de sa participation au SCAF à 25 millions d'euros pour les deux prochaines années.



Cette annonce intervient deux semaines après la validation par Florence Parly et Ursula von der Leyen de la première phrase du programme : le lancement des études d'architecture et de conception, avec un premier contrat attendu début 2019, ainsi que le lancement des études de R&D et de démonstrateur (moteur et avion), qui feront sans doute l'objet d'une annonce lors du Salon aéronautique du Bourget en juin prochain.



Si la proposition espagnole est validée par le duo franco-allemand, ce serait une petite victoire pour l'Allemagne, qui souhaitait depuis quelques temps déjà que l'Espagne soit intégrée au programme, et pas uniquement en tant qu'observatrice. C'est ce qu'indiquait déjà début novembre le député Jean-Charles Larsonneur, rapporteur du budget équipements et dissuasion : l'équivalent allemand de la DGA, le BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nützung der Bundeswehr), souhaitait « y associer d'emblée les Espagnols, alors que cet élargissement n'avait pas été évoqué préalablement ».



Cette décision irait à l'encontre des annonces faites depuis le lancement du SCAF en juillet 2013, puisqu'il s'agissait initialement d'un projet bilatéral avant, éventuellement, d'intégrer d'autres partenaires européens. Jean-Charles Larsonneur le rappelle dans son rapport, « les autorités publiques ont validé le principe d'un démarrage franco-allemand préalable à l'ouverture à d'autres partenaires ». Les ministres française et allemande avaient réitéré cette volonté en avril dernier lors du salon aéronautique de Berlin, arguant du fait qu'il s'agissait d'éviter les erreurs du passé : lancer un programme avec un nombre trop important de nations, au risque de devoir accommoder les spécifications de chacun et de dépasser le budget et les délais fixés - à l'image du programme A400M.



