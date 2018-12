Les essais en vol d'Airbus ne s'arrêteront pas avec l'A330neo

IL Y A 1 HEURE

La sonde OSIRIS-REX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) de la NASA est arrivée à proximité de l'astéroïde Bennu après un voyage de 2 milliards de kilomètres depuis son lancement en septembre 2016. Elle observera et cartographiera l'objet céleste pendant au moins un an, puis sélectionnera un site d'atterrissage et enfin touchera le sol. Après deux ans de prélèvements, la sonde retournera vers la Terre et y expédiera sa capsule de retour d'échantillons (SRC) en 2023.