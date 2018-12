L'Académie de l'air et de l'espace et l'Académie des technologies préparent leur colloque sur les grands projets

En présentant divers grands projets plus ou moins bien réussis, dans tous les domaines, plus ou moins innovants, et en évoquant les difficultés rencontrées et les solutions mises en oeuvre pour y remédier, elles espèrent pouvoir dégager des principes à respecter pour assurer leur succès. A l'issue de ces deux jours de prise de parole, elles établiront des recommandations pour éviter les dérapages (en termes de coûts et de calendrier) qui s'adressent non seulement aux réalisateurs de ces grands projets mais aussi aux donneurs d'ordre.



La première session du 11 décembre est consacrée à l'aéronautique et l'espace et sera présidée par Anne-Marie Mainguy, la présidente de l'Académie de l'air et de l'espace. Elle reviendra sur des projets spatiaux fondateurs (Ariane1, Spot1, Hermes, ATV...), sur la constellation Iridium Next, sur les programmes A380, A350 et A400M. Airbus et Thales Alenia Space sont ainsi partenaires de l'événement aux côtés de la DGAC. Philippe Couillard, ancien président d'EADS Launch Vehicles et de l'AAE, Patrick Mauté, directeur technique de ThalesAleniaSpace, Robert Lafontan, SVP Ingénierie d'Airbus, Didier Evrard, EVP Programmes d'Airbus, et Alain Cassier, ancien chef de projet d'Airbus, feront partie des intervenants.



La quatrième session, qui ouvre la seconde journée et porte sur le secteur du BTP, abordera le sujet de la construction de l'aéroport d'Abu Dhabi avec Philippe Delaplace, SVP d'ADP Ingénierie. Les autres sessions concerneront les grands projets à dominante logicielle, l'énergie et les transports.



Pour plus d'information et pour vous inscrire, veuillez consulter

Partager ses expériences pour rendre plus efficace la gestion des grands projets, tel est l'objectif que se sont fixé l'Académie de l'air et de l'espace et l'Académie des technologies. Les deux académies organisent un colloque sur ce sujet les 11 et 12 décembre dans les installations de la DGAC à Paris.En présentant divers grands projets plus ou moins bien réussis, dans tous les domaines, plus ou moins innovants, et en évoquant les difficultés rencontrées et les solutions mises en oeuvre pour y remédier, elles espèrent pouvoir dégager des principes à respecter pour assurer leur succès. A l'issue de ces deux jours de prise de parole, elles établiront des recommandations pour éviter les dérapages (en termes de coûts et de calendrier) qui s'adressent non seulement aux réalisateurs de ces grands projets mais aussi aux donneurs d'ordre.La première session du 11 décembre est consacrée à l'aéronautique et l'espace et sera présidée par Anne-Marie Mainguy, la présidente de l'Académie de l'air et de l'espace. Elle reviendra sur des projets spatiaux fondateurs (Ariane1, Spot1, Hermes, ATV...), sur la constellation Iridium Next, sur les programmes A380, A350 et A400M. Airbus et Thales Alenia Space sont ainsi partenaires de l'événement aux côtés de la DGAC. Philippe Couillard, ancien président d'EADS Launch Vehicles et de l'AAE, Patrick Mauté, directeur technique de ThalesAleniaSpace, Robert Lafontan, SVP Ingénierie d'Airbus, Didier Evrard, EVP Programmes d'Airbus, et Alain Cassier, ancien chef de projet d'Airbus, feront partie des intervenants.La quatrième session, qui ouvre la seconde journée et porte sur le secteur du BTP, abordera le sujet de la construction de l'aéroport d'Abu Dhabi avec Philippe Delaplace, SVP d'ADP Ingénierie. Les autres sessions concerneront les grands projets à dominante logicielle, l'énergie et les transports.Pour plus d'information et pour vous inscrire, veuillez consulter la page de l'Académie de l'air et de l'espace