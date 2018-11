Un nouveau plan stratégique pour piloter l'armée de l'air

« L'objet de la mission, c'est de vaincre et protéger par les airs. » Annoncé depuis quelques semaines, le nouveau plan stratégique de l'armée de l'air a été dévoilé ce 29 novembre par son chef d'état-major, le général Philippe Lavigne. Fidélisation des personnels, renforcement de l'attractivité et « conservation de l'avantage opérationnel » ont servi de références pour l'élaboration de cette vision stratégique, baptisée « Plan de vol ». « Ce plan n'est pas une rupture, il s'inscrit dans la continuité et sera fidèle à la devise 'Unis pour faire face' », qui met l'accent sur la cohésion et la capacité à « se confronter à l'adversité ».



Cinq ans après le précédent plan stratégique « Unis pour faire face », l'armée de l'air se dote ainsi d'une nouvelle feuille de route pour accompagner les changements à venir ces prochaines années. S'il s'agissait en 2013 de « moderniser les capacités de combat », de « simplifier les structures », de « développer les partenariats » et de « valoriser l'aviateur », l'édition 2018 sera davantage concentrée sur une armée de l'air « puissante, audacieuse, agile et connectée ». Il s'agit de « maintenir une armée de l'air puissante » pour préserver le rang de la France sur le devant de la scène internationale, de « garantir la supériorité aérienne » et de « conserver un temps d'avance », en incitant et en soutenant les aviateurs et les aviatrices dans les démarches d'innovation, afin, entre autres, d'anticiper les menaces, et enfin de « cultiver la force morale et libérer les énergies ».



En point de mire, l'innovation, évidemment, car l'un des objectifs est bien « d'anticiper, d'oser, de penser différemment, de créer et d'agir sur le réel ». Comme l'a précisé ensuite le général Lavigne, ces principes vont devoir par la suite « être déclinés par les grands commandeurs », afin de traduire en ambitions concrètes ces axes d'attaque.



A noter par ailleurs, parmi les projets envisagés, l'apparition d'un « Forces spéciales 2022 » et d'une « capacité hélicoptères lourds ». Au sujet de ces derniers, le CEMAA a indiqué que les forces spéciales étaient évidemment intéressées, mais que la question était loin d'être tranchée, aucun financement n'étant prévu dans l'actuelle Loi de programmation militaire. Le général Lavigne a par ailleurs évoqué, sans rentrer dans le détail, l'émergence du concept de « l'action de l'État en l'air », à l'image de l'action de l'État en mer.