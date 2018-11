Japan Air Commuter reçoit le 1 500e ATR

ATR passe un cap. L'avionneur a célébré le 29 novembre la livraison de son 1 500e appareil depuis celle du tout premier ATR 42 à Air Littoral en décembre 1985. Aujourd'hui, cette nouvelle étape symbolique de son histoire est franchie par un ATR 72-600, le même qui a été remis à Japan Air Commuter (JAC) à la fin du mois d'octobre (JA06JC).



Outre le symbole du chiffre, la livraison de cet appareil spécifique à Japan Air Commuter est d'importance puisque le Japon est l'un des derniers marchés conquis par ATR, au bout de trente ans d'existence : son tout premier appareil est entré en service dans l'archipel en 2015 grâce à Amakusa Airlines. Aujourd'hui, sept biturbopropulseurs volent régulièrement au Japon, l'ATR 42-600 d'Amakusa, ainsi que les cinq ATR 42-600 et l'ATR 72-600 de JAC.



Mais ATR y voit un potentiel bien plus important. Selon ses dernières prévisions, présentées il y a quelques jours, les compagnies japonaises auront besoin d'une centaine de biturbopropulseurs d'ici 2025. Elles vont en effet devoir renouveler leurs flottes (actuellement composées d'une petite soixantaine de turboprop, Q300 et Q400 de Bombardier et Saab 340 et 2000) mais elles vont surtout devoir augmenter leurs capacités régionales pour répondre au développement du tourisme au Japon et à la demande de connectivité régionale.



« L'ATR est maintenant bien établi dans l'aviation régionale japonaise et nous prévoyons un fort potentiel de croissance pour la prochaine décennie. La liaison vers de petites communautés isolées, l'augmentation du tourisme local et des vols à destination des sites classés au patrimoine mondial, de même que la célébration de deux événements sportifs internationaux majeurs, vont stimuler les déplacements régionaux au Japon et l'ATR constitue l'outil idéal pour offrir une connectivité à travers tout le pays », avait commenté Stefano Bortoli, le nouveau président exécutif d'ATR.



Plus largement, ATR estime la demande mondiale à plus de 3 000 appareils d'ici 2020. L'avionneur s'est déjà fait une belle place puisqu'il revendique 75% des ventes de biturbopropulseurs depuis 2010.