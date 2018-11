Safran affiche ses nouvelles ambitions devant ses investisseurs

Deux ans et demi après la dernière mouture de l'exercice, Safran s'est de nouveau plié au petit jeu de la Journée investisseurs (Capital Market Day). L'occasion pour son directeur général, Philippe Petitcolin, d'affirmer que les ambitions fixées en mars 2016 avaient été atteintes ou même dépassées et de définir les nouveaux objectifs pour la période 2018-2022.



Philippe Petitcolin définit cette réussite selon trois axes : le recentrage autour des activités d'aéronautique et de défense, le renforcement de sa position sur le secteur des équipementiers, et l'amélioration des performances financières.



Sur ce premier axe, le directeur général du groupe salue ainsi la vente de sa filiale Morpho - d'abord Morpho Detection, puis Safran Identity & Security - ...