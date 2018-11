Icelandair abandonne son projet de rachat de Wow Air

Icelandair est revenue sur sa décision de racheter Wow Air. Le groupe a donc annoncé le 29 novembre qu'il avait annulé l'accord d'acquisition conclu le 5 novembre avec la compagnie low-cost. Il avait précédemment indiqué qu'il lui semblait improbable que Wow Air parvienne à remplir toutes les conditions de cet accord à temps.



Le projet devait en effet être présenté lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Icelandair le 30 novembre. Mais étant donné la situation actuelle de Wow Air, le conseil d'administration du groupe a jugé qu'il ne pouvait pas recommander l'approbation de l'acquisition et s'est refusé à reporter l'échéance de prise de décision. L'accord est donc purement et simplement annulé.



« L'acquisition de Wow Air par le groupe Icelandair n'aura pas lieu. Le conseil d'administration et la direction des deux compagnies ont travaillé sur le projet avec le plus grand sérieux. Ce dénouement est décevant », a commenté Bogi Nils Bogason, le PDG par intérim du groupe Icelandair.



« Il était clair dès le départ qu'il s'agissait d'une tâche ambitieuse de remplir toutes les conditions du contrat d'achat d'actions dans ce court laps de temps », a estimé Skúli Mogensen, fondateur et PDG de Wow Air. Celui-ci avait préparé ses porteurs d'obligations à l'annonce. Il avait signalé la sortie de quatre appareils de sa flotte le 27 novembre et prévenu que ses résultats s'étaient encore dégradés sur la fin de l'année. « Je peux vous assurer que nous prenons toutes les mesures possibles pour assurer la continuité des opérations de Wow Air. Nous en sommes là et j'espère que nous trouverons une solution acceptable », avait-il alors regretté. La compagnie est donc toujours à la recherche d'un investisseur.