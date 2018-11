Pour l'armée de l'air, « l'objectif à terme est bien de pouvoir déployer un système de drone en toute autonomie »

Depuis leur déploiement en bande sahélo-saharienne en janvier 2014, les MQ-9 Reaper de l'armée de l'air ont engrangé plus de 23 000 heures de vol dans le cadre de l'opération Barkhane. La livraison prochaine des troisième et quatrième systèmes sera synonyme d'évolution : non seulement les drones MALE seront réceptionnés à un standard supérieur, mais ils seront également dotés d'un armement, afin d'étendre leurs capacités initiales de surveillance, de reconnaissance et de renseignement et de pouvoir effectuer des frappes.



Autre enjeu de taille dans le domaine ISR (Intelligence, surveillance, reconnaissance), le futur MALE 2025, plateforme européenne dont l'objectif affiché est de s'affranchir de l'industrie américaine.



Pour faire le point sur les perspectives à venir dans le cadre de ...