Wow Air retire quatre appareils de sa flotte

Wow Air commence à réduire la voilure. La low-cost islandaise a annoncé le 27 novembre qu'elle allait retirer quatre appareils de sa flotte, avec l'accord de ses lessors et avec effet immédiat. Deux A320 et deux A330-300 ont ainsi quitté la flotte et sont désormais stationnés à Shannon (pour les A320) et Tarbes (pour les A330).



Dans une lettre à ses actionnaires, Skuli Mogensen, le fondateur et président de la compagnie, explique que la médiatisation de ses problèmes financiers, la hausse du prix du pétrole jusqu'au mois d'octobre et la faillite de Primera ont amplifié ses difficultés et eu un impact négatif sur ses capacités de financement, certaines négociations (la faillite de Primera a fait échouer un accord de crédit-bail) et ses résultats. Ceux du quatrième trimestre sont ainsi « bien pires que prévu ».



Wow Air a donc dû rechercher de nouveaux investisseurs, ce qui a mené à l'annonce du projet d'acquisition par le groupe Icelandair. La compagnie continue par ailleurs à assurer sa viabilité à long terme.



« Ce n'est pas une situation que nous avions envisagée en septembre [...] et je peux vous assurer que nous prenons toutes les mesures possibles pour assurer la continuité des opérations de Wow Air. Nous en sommes là et j'espère que nous trouverons une solution acceptable. »