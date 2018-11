EasyJet, première compagnie court et moyen courrier à Lyon

EasyJet a annoncé mardi être devenue la première compagnie court et moyen courrier à Lyon en termes de parts de marché (25%) et de nombre de sièges vendus, dix ans après l'implantation d'une base dans la capitale des Gaules. La compagnie britannique à bas coûts a ouvert trente nouvelles destinations sur cette période à Lyon, pour un total de 45 lignes proposées en 2018, dont le tiers est opéré uniquement par easyJet. La société au logo orange et blanc reste toutefois derrière l'ensemble formé par Air France et ses filiales Hop! et Transavia qui affiche 35% de parts de marché sur Lyon. Depuis l'ouverture de sa base lyonnaise, la compagnie britannique a transporté plus de 20 millions de passagers depuis et vers Lyon, dont près de 3 millions en 2018. Alors que le premier vol easyJet à Lyon remonte à 2000, la compagnie a décidé d'y ouvrir une base en 2008. Elle emploie actuellement près de 300 personnes. Avec sept appareils, Lyon est la 2e base la plus importante du réseau easyJet en France après Paris Charles de Gaulle - 9 avions - et juste avant Paris Orly - 6 avions. Cet hiver, un million de sièges sont proposés grâce notamment à six nouvelles lignes en 2018: Corfou (Grèce), Fuerteventura (Espagne), Rennes, Tel Aviv (Israël), La Canée (Crète) et Agadir (Maroc) - et l'ajout d'horaires pour des destinations européennes comme Vienne ou Copenhague ainsi que sur certaines destinations françaises. Ainsi, Toulouse est desservi cet hiver quotidiennement grâce au vol supplémentaire du samedi et Nantes bénéficie à présent de quatre vols par jour, auxquels s'ajoute la prolongation de la nouvelle liaison vers Rennes. Pour l'été 2019, affirme la compagnie, ce sont plus de 2 millions de sièges (près de 7% de hausse), qui seront proposés avec des destinations balnéaires renforcées telles que la Corse.