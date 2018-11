United Technologies finalise l'acquisition de Rockwell Collins, crée Collins Aerospace et se scinde en trois entités

UTC avait annoncé en septembre 2017 son intention de racheter Rockwell Collins, une transaction d'une valeur de 30 milliards de dollars. Ayant réussi à lever les réticences de Boeing envers le projet, le conglomérat a obtenu l'approbation de l'Union européenne en mai 2018 puis de la FAA en octobre et il ne lui restait plus qu'à décrocher celle des autorités chinoises, obtenue pour Thanksgiving. Elle est assortie de conditions de désengagement sur certaines activités comme la production des stabilisateurs ou les systèmes de dégivrage des ailes.



La marque United Technologies ne garde que les activités aéronautiques



La décision de scinder le conglomérat en trois entités a été annoncée le 26 novembre. Gregory Hayes restera PDG d'UTC, qui ne sera plus constitué en 2020 « que » de Pratt & Whitney et de la nouvelle Collins Aerospace. Créée par la fusion, cette nouvelle division regroupe les activités de Rockwell Collins et celles de UTC Aerospace Systems, couvrant ainsi les domaines de l'avionique, des intérieurs de cabine, du Wi-Fi, des systèmes de mission et de plusieurs systèmes électriques, mécaniques et logiciels sur plateformes civiles (75% du volume d'activité) et militaires (25% du volume d'activité).



Dirigée par Kelly Ortberg, l'ancien PDG de Rockwell Collins, Collins Aerospace représente un chiffre d'affaires annuel de 23 milliards de dollars et emploie 70 000 personnes sur 300 sites dans le monde. En ce qui concerne l'activité en France, la pérennité de la présence en région toulousaine est confirmée, dans un souci de proximité avec les clients - trois sites importants sont implantés à Blagnac et Colomiers.



Otis et CCS deviendront deux entités séparées, la seconde sous le nom de Carrier. Le processus de séparation aura lieu au cours des dix-huit à vingt-quatre prochains mois et chacune sera dotée d'une structure financière qui doit doter de la flexibilité à la société et lui permettre de saisir les opportunités qui se présentent. Avec leur indépendances, elles pourront également mieux s'organiser pour adapter leur fonctionnement aux spécificités de leurs secteurs.



« Notre décision de scinder United Technologies est un moment charnière de notre histoire et positionnera au mieux chaque société indépendante pour qu'elle soit le moteur d'une croissance soutenue, qu'elle soit à la pointe de l'innovation et de l'orientation client et qu'elle optimise la création de valeur », a déclaré Gregory Hayes, Président et Directeur général de United Technologies.





