Singapore Airlines réorganise le réseau du groupe avant l'intégration de Silk Air

Singapore Airlines commence à préparer l'intégration de Silk Air. Le groupe a dévoilé les premiers transferts de ligne entre ses filiales, avec l'objectif de mieux adapter son produit au profil des voyageurs selon chaque ligne.



Ainsi, Scoot va récupérer dix-sept liaisons jusqu'alors opérées par Silk Air entre avril 2019 et juillet 2020. Elles se situent au Laos, en Inde, en Chine, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Elle reprendra en même temps quatorze 737-800 de Silk Air - qui les remplacera par des 737 MAX 8.



En revanche, la filiale low-cost du groupe abandonnera deux dessertes indiennes (Chennai et Bangalore) à Singapore Airlines et deux autres lignes (vers Kochi et Shenzhen) à Silk Air. Elle va également renoncer à sa liaison vers Honolulu en raison d'une demande trop faible.



L'absorption de Silk Air par Singapore Airlines avait été annoncée en mai dernier. Cette fusion s'accompagnera d'une mise à niveau du produit de la compagnie régionale en amont (mais à partir de 2020), avec l'installation d'une classe affaires dotée de sièges convertibles en lits plats et d'un système de divertissement en vol intégré à chaque siège dans toutes les classes sur chaque appareil. L'investissement est estimé à 100 millions de dollars.