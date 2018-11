Airbus livre le tout premier A330neo à TAP Air Portugal

L'A330-900 est prêt pour son entrée en service. Airbus a célébré la livraison du premier exemplaire de l'appareil le 26 novembre lors d'une cérémonie à Toulouse. Immatriculé CS-TUB (MSN1836), il a été réceptionné par TAP Air Portugal, qui devrait le mettre rapidement en service, d'ici la fin de l'année.



Comme l'a rappelé Guillaume Faury, le Président d'Airbus Commercial Aircraft, TAP est d'ailleurs un ancien client de l'avionneur avec la livraison d'un premier Airbus A310 il y a tout juste trente ans. « Avec l'A330neo, TAP a désormais l'avion parfait pour développer son réseau long-courrier » a-t-il déclaré lors de la cérémonie de livraison à Toulouse.



Les A330neo doivent notamment remplacer certains des plus anciens A330-200 de la compagnie portugaise (dont les cabines n'ont pas été rénovées en 2017) et ses A340-300. Mais TAP Air Portugal voit plus grand et les destine principalement à l'augmentation de ses capacités. Elle attend en effet 21 exemplaires au total dont une très grande partie en leasing auprès d'Avolon, Air Lease, BOC Aviation ou encore CDB - et compte bien les utiliser pour poursuivre sa stratégie de croissance soutenue. L'appareil livré aujourd'hui appartient d'ailleurs au portefeuille d'Avolon, plus gros client de l'A330neo chez les lessors.



Antonoaldo Neves, CEO de TAP Portugal, a annoncé que quatorze nouvelles lignes seraient lancées en 2019 et que la desserte de New York allait être renforcée - grâce à l'A330neo pour cette dernière, avion qui servira cette ambition de faire une priorité du développement des routes vers les Etats-Unis. Alors que la modernisation de la flotte de monocouloirs a déjà débuté avec la livraison des premiers A320neo/A321neo, TAP Air Portugal envisage de porter sa flotte à 130 appareils en 2025 (contre 90 aujourd'hui).



Opératrice de lancement de l'A330neo, TAP Air Portugal attendait son A330neo avec impatience, la livraison du premier ayant été retardée d'au moins six mois en raison des problèmes de développement du moteur Trent 7000 de Rolls-Royce. Elle prévoyait également l'intégration de sept exemplaires de l'appareil à sa flotte cette année. Or l'A330-900 n'a été certifié qu'à la fin du mois de septembre.