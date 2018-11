Le SCAF prêt à être lancé début 2019

Sept mois après la signature en grande pompe lors du salon aéronautique ILA de Berlin d'un HLCORD (High level common operational requirements document), définissant les besoins militaires opérationnels des forces aériennes françaises et allemandes dans le cadre du Système de combat aérien du futur (SCAF), Florence Parly et Ursula von der Leyen ont validé le 20 novembre la première phase du projet. Il s'agira « d'entamer les études d'architecture et de conception et le lancement de démonstrateurs (avion et moteur) d'ici mi-2019 ».



Le communiqué conjoint précise que le contrat pour les études de conception et d'architecture système sera signé en début d'année prochaine. Il prévoit un leadership « conjoint » entre Airbus et Dassault Aviation. Les études de ...