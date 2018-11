Lufthansa Technik veut simplifier la maintenance des sièges en cabine

Lufthansa Technik a dévoilé le 19 novembre un nouveau système permettant d'améliorer la maintenance des sièges. Disponible sur PC et sur appareils mobiles, ce « Seat Cover Tool » est le premier système d'assistance numérique qui permet à un opérateur d'identifier plus rapidement les numéros de pièces de revêtement de siège. Il n'est pour le moment utilisé que sur les A380 de Lufthansa.



La société de maintenance explique que jusqu'à présent le processus de maintenance était entièrement manuel, qu'il s'agisse de la découverte d'un équipement endommagé (revêtement, coussin ou ceinture), de l'identification de sa référence, la commande ou le remplacement. Avec le « Seat Cover Tool », une partie du processus est automatisé, facilitant et accélérant l'identification et ...