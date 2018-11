L'Inde, futur Eldorado de la MRO ?

Avec un doublement de sa flotte d'avions commerciaux d'ici seulement dix ans, l'Inde se voit promettre un bel avenir dans le secteur de la maintenance. Mais si l'Inde reste un marché complexe pour les différents opérateurs du pays, il l'est incontestablement encore plus au niveau de la MRO. Plus de 90% de la maintenance de la flotte indienne est effectuée à l'étranger, principalement en Asie du Sud-Est (à Singapour en particulier) et au Moyen-Orient. Il faut dire que de bonnes raisons s'y prêtent, avec une taxation encore défavorable est un secteur de la maintenance encore en devenir.



