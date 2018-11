Le Canada en manque de pilotes de chasse et de mécaniciens

Un audit du vérificateur général du Canada a récemment mis en exergue la pénurie de pilotes de chasse et de mécaniciens dans l'armée de l'air canadienne. Selon le rapport, l'Aviation royale canadienne (ARC) n'est actuellement « pas en mesure de satisfaire à la nouvelle exigence opérationnelle ». Parmi les causes identifiées, un nombre trop restreint de pilotes et de techniciens de maintenance, couplé au vieillissement de la flotte de CF-18, acquis dans les années 1980 et qui devront être prolongés jusqu'à l'arrivée des futurs avions de combat - dont le processus vient à peine d'être lancé.



Le nouveau contrat opérationnel en place depuis 2016 prévoit que les forces aériennes canadiennes doivent aligner « chaque jour un nombre suffisant d'appareils ...