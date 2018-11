Boeing assemble le fuselage du premier 777X d'essais en vol

Boeing a célébré la fin de la phase de jonction du fuselage du premier 777X destiné aux essais en vol le 20 novembre à Everett. Les principaux tronçons - avant, central et arrière - sont donc désormais reliés entre eux pour former une structure de 77 mètres de long.



L'appareil devrait voler en 2019, lançant la campagne d'essais en vol en vue de la certification. Trois autres 777X devraient y prendre part pour permettre à Boeing de livrer le premier appareil destiné aux opérations commerciales en 2020. Le premier 777X utilisé pour les essais statiques avait été présenté en septembre.



Boeing rappelle que le 777X est le plus long des appareils jamais produits par Boeing. Il est doté d'une nouvelle voilure en composite de quatrième génération d'une envergure de 72 mètres, dont une autre des caractéristiques phares est l'installation d'extrémités d'ailes repliables qui lui permettent d'utiliser les mêmes installations aéroportuaires que les 777 actuels. En cabine, le 777X reprendra des éléments du 787, notamment de plus grands hublots.



Le programme comptera deux membres, le 777-9 puis le 777-8. Il a enregistré des engagements pour 340 appareils, notamment d'Emirates (le plus important client avec une commande de 150 appareils), Qatar Airways, Etihad, ANA, Lufthansa, Cathay et Singapore Airlines.