Jeju Air commande une cinquantaine de Boeing 737 MAX

Jeju Air a décidé de moderniser sa flotte. La low-cost sud-coréenne a annoncé le 19 novembre qu'elle avait conclu un accord avec Boeing pour acquérir quarante 737 MAX 8. Il s'accompagne d'options sur une dizaine de 737 MAX supplémentaires. La valeur des appareils pourrait ainsi atteindre 5,9 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante commande jamais passée par la compagnie.



Jeju Air précise que ces appareils seront livrés entre 2022 et 2026. Ils lui permettront de répondre à la croissance de la demande en Corée du Sud mais aussi d'étendre ses opérations. Le rayon d'action du 737 MAX 8 lui permettra en effet d'atteindre des destinations aujourd'hui inaccessibles avec ses 737-800, par exemple en Indonésie.



Mais dans sa présentation, Jeju Air laisse entendre qu'elle est également tentée par le 737 MAX 10. Transportant 41 passagers de plus que les 737-800 et pouvant aller plus loin, ils permettraient de pallier la saturation de certains des aéroports qu'elle dessert actuellement.



L'autre objectif de la compagnie est de se doter d'appareils lui permettant de lutter plus efficacement sur le marché du transport low-cost en Asie, où la concurrence est de plus en plus intense.