Akka intègre PDS Tech et crée une business unit aux Etats-Unis

Akka va renforcer sa position aux Etats-Unis. La société d'ingénierie a finalisé l'acquisition de la société américaine PDS Tech, ayant obtenu l'approbation des autorités américaines pour la transaction. Elle annonce ainsi la création d'une « business unit North America » qui sera chargée de renforcer la position du groupe sur le marché porteur que sont les Etats-Unis dans l'ingénierie et la technologie.



Avec PDS Tech, Akka se dote d'une société réputée pour ses services d'ingénierie (distinguée par Boeing et Gulfstream notamment). Elle devrait réaliser un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars en 2018, avec une croissance organique de 15%, et a une importante capacité de recrutement de 10 000 ingénieurs par an.



Akka s'implante par ailleurs ...