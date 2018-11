Delta Air Lines commande dix nouveaux Airbus A330neo et reporte dix A350

Delta Air Lines adapte son carnet de commandes auprès d'Airbus. Alors que le tout premier A330-900 destiné à la compagnie vient de sortir des hangars de production (sans moteur), celle-ci a signé un nouvel accord avec l'avionneur européen le 16 novembre portant sur l'acquisition de dix A330-900 supplémentaires. Il s'accompagne d'une entente pour reporter la livraison de dix A350 à 2025-2026.



Les dix nouveaux A330neo portent les engagements de Delta à 35 exemplaires de l'appareil. Elle devrait recevoir le premier en 2019. Gil West, le directeur des Opérations de la compagnie américaine, explique que ces appareils serviront sa stratégie de croissance à court et moyen terme pour sa flotte de gros-porteurs.



Delta explique par ailleurs que les A330neo seront ses premiers appareils à accueillir toutes les cabines : One suites, Premium Select, Comfort+ et Main. Tous les sièges seront par ailleurs dotés de mousse à mémoire de forme et du nouveau système de divertissement en vol sans fil (Gogo Vision Touch) - pour la première fois sur gros-porteur.



En parallèle, Delta annonce le report à 2025-2026 des livraisons de dix A350. La compagnie s'est également réservé la possibilité de les convertir en A330-900. « Une flotte de quinze appareils convient parfaitement au réseau actuel de Delta », souligne Gil West. La compagnie exploite actuellement onze exemplaires de l'appareil et en attend quatre deux plus au cours des deux prochaines années (deux en 2019 et deux en 2020).



Les livraisons de ces dix derniers appareils de la commande fait l'objet de discussions depuis plusieurs années et un report de deux, trois ans avait été annoncé en 2017 : initialement attendus pour 2019 et 2020, les appareils avaient été repoussés à 2021-2023. La raison évoquée était un risque de surcapacité de la flotte de gros-porteurs.