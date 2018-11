Dernier round de négociations pour le programme A400M

Le compte à rebours a débuté pour Airbus Defence & Space, l'OCCAR (Organisation conjointe pour la coopération en matière d'armement) et les pays clients de l'A400M. Les trois parties doivent se rencontrer de nouveau à la fin du mois de novembre pour avancer dans les négociations sur l'avenant au contrat - qui doit en théorie être signé d'ici la fin de cette année.



« Une négociation, surtout une négociation de telle ampleur, ça prend du temps », a récemment déclaré le Délégué général pour l'armement Joël Barre, à l'occasion d'une conférence de presse. « Nous nous sommes donné jusqu'à la fin de l'année et j'espère que nous aboutirons », a-t-il poursuivi, évoquant une nouvelle réunion prévue dans quelques jours.



Airbus avait annoncé début février avoir signé avec l'OCCAR et les clients de lancement de l'A400M (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni, Turquie) une déclaration d'intention pour finaliser un avenant au contrat dans l'année. Il s'agit de re-définir le calendrier des livraisons des capacités tactiques et des avions. Le DGA précise que cet avenant vise à « continuer le développement de manière incrémentale, prévoir le rétrofit des avions déjà livrés », mais surtout à « se mettre d'accord sur le calendrier de production et des rétrofit ainsi que sur les prix correspondants ». La feuille de route de novembre 2017 prévoirait une fin de développement pour la plupart des capacités tactiques à l'horizon 2021.



Pour rappel, l'armée de l'air dispose à l'heure actuelle de 14 avions, le dernier a été réceptionné en mars dernier. L'objectif intermédiaire - sur la cible initiale de 50 appareils - de 25 A400M devrait être atteint à l'horizon 2025, avec la livraison de onze avions au cours de la prochaine Loi de programmation militaire.