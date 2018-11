Aéroports de Paris : trafic en hausse de 6% en octobre, l'Amérique du Nord en tête

Les aéroports parisiens ont accueilli en octobre 9,4 millions de passagers, un trafic en hausse de 6% tiré par une belle progression de l'Amérique du Nord, de l'Outre Mer et de l'Asie Pacifique, a annoncé mercredi leur gestionnaire Groupe ADP. L'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, au nord de la capitale, a accueilli 6,4 millions de passagers (+5,7%) et celui d'Orly, au sud, 3 millions (+6,7%), selon un communiqué du Groupe ADP. Hors Europe, le trafic international est en progression de 7,9%, par rapport au même mois il y a un an, avec l'Amérique du Nord (+12,3%), les départements et collectivités d'outre mer (Dom-Com, +12,2%) et l'Asie-Pacifique (+10%) en tête. L'Amérique latine fait également une belle progression de 6,8%, suivie du Moyen-Orient (+4%) et de l'Afrique (+3,6%). Le trafic Europe, hors France, est en hausse de 6,1%, en France il n'augmente que de 1,3%. Le nombre de passagers en correspondance a en reculé de 3,5%. Depuis le début de l'année, le trafic des aéroports parisiens est en progression de 3,7% avec un total de 89,4 millions de passagers, selon le gestionnaire. Le trafic du groupe turc TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en croissance de 37,8% en octobre et progresse de 35,9% depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya dans lequel TAV Airports a pris une participation, a précisé Groupe ADP. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, progresse de 5,6% sur le mois d'octobre 2018 et de 8,5% depuis le début de l'année. Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, est en hausse de 9,2% sur le mois d'octobre 2018 et de 5,8% depuis le début de l'année. Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,617 milliards d'euros et son bénéfice net à 571 millions d'euros.