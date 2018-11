Olivier Le Merrer (Safran Helicopter Engines) : « Ce n'est que le début d'une aventure »

La co-localisation (pour la dernière fois) des salons Helitech et MRO Europe, à Amsterdam en octobre, était l'occasion parfaite pour rencontrer Olivier Le Merrer, le directeur Support et Services de Safran Helicopter Engines. Nommé en début d'année, après plus de vingt-cinq ans de carrière à travers les différentes entités du groupe Safran, il fait le point sur les nouveaux services offerts par le motoriste et leur acceptation par un marché encore fragile.



Comment se passe la mise en place du service Health Monitoring, qui a fêté son premier anniversaire à Helitech 2018 ?



Cela se passe bien. Trois cents clients utilisent déjà ce service de Health Monitoring, pour environ 1 700 moteurs couverts. Nous le proposons dans ...